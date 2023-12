Natale ad Avellino | stasera l’accensione dell’albero

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta sera, alle ore 20, verrà illuminato il grande albero posizionato a Corso Vittorio Emanuele, all’altezza del Santuario del Santissimo Rosario. Contemporaneamente, partiranno le eleganti e suggestive luminarie, con tutte le installazioni luminose volute dall’Amministrazione comunale e curate dall’Assessorato alle Attività produttive e al Turismo, al centro come nei quartieri della città. Come da tradizione, nel giorno dell’Immacolata, parte ufficialmente il vasto programma delle iniziative natalizie, da qui all’Epifania. Una pianificazione per tutti i gusti e tutte le età, per unmagico e felice. L'articolo proviene da Anteprima24.it.