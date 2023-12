Natale 2023 | sale la spesa per i regali

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ogni italiano spenderà in media 186 euro secondo le stime di Confcommerciolaper idi. Ogni italiano spenderà in media 186 euro secondo le stime di Confcommercio.

Altre News in Rete:

Milano, Cityscoot interrompe il servizio e per le strade della città restano 750 scooter elettrici abbandonati

I lavori sono iniziati il 7 dicembre, proprio mentre la città festeggiava Sant'Ambrogio, e dovrebbero concludersi prima di. Stando alla ricostruzione del Corriere , i lavoratori italiani di ...

Meteo: NATALE 2023, sono arrivate le nuove Proiezioni, ecco come saranno le Feste iLMeteo.it

Milano, l'accensione dell'albero di Natale 2023 in Duomo. FOTO Sky Tg24

Grosseto: Gli eventi natalizi aumentano con “Natale in piazza”

Il progetto degli Assessorati al Turismo e al Sociale del Comune di Grosseto prevede 8 iniziative in 4 piazze cittadine dedicate ai più piccoli organizzate dall’associazione ODV Engea volontari a Cava ...

Usa: tenta di incendiare la casa natale di Mlk, arrestata donna

(ANSA) - NEW YORK, 08 DIC - Una donna afroamericana è stata arrestata ad Atlanta, in Georgia, per aver tentato di incendiare la casa di nascita del reverendo Martin Luther King Jr.. Il Wall Street ...