Natale 2023 | regali sostenibili con 3Bee

(Di venerdì 8 dicembre 2023)arriva con una iniziativa nuova e offre un’idea originale per idi: Regala la Biodiversità. Un progetto pensato per supportare la creazione di Oasi della Biodiversità attraverso opzioni regalo. In occasione delpensa anche ai. Oltre alla nuova iniziativa Regala la Biodiversità, mirata a supportare la creazione di Oasi della Biodiversità, arriva anche la nuova edizione delle Box. Quest’ultimi speciali cofanetti regalo che permettono di tutelare la biodiversità scegliendo tra la cura e crescita di un albero nettarifero oppure l’esperienza di monitoraggio di un alveare intelligente.di@Foto Crediti ...

Altre News in Rete:

Natale 2023: le migliori idee regalo per lei

La redazione moda di Panorama ha selezionato una serie di proposte perfette per il. Per farle un regalo che non dimenticherà facilmente. La Milanesa

Meteo: NATALE 2023, sono arrivate le nuove Proiezioni, ecco come saranno le Feste iLMeteo.it

Milano, l'accensione dell'albero di Natale 2023 in Duomo. FOTO Sky Tg24

Natale: Coldiretti, torna il presepe in 6 case su 10

Quasi sei italiani su dieci (55 per cento) hanno deciso quest'anno di fare il presepe per non rinunciare a tradizione che considerano ...

Rifreddo, si accende il grande albero in piazza della Vittoria

Il sindaco Cesare Cavallo: “Un bel momento di festa per la nostra comunità”. Fino a Natale i bimbi potranno inviare lettere a Babbo Natale nella “casetta degli elfi” A Rifreddo è ormai tutto pronto ...