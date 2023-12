Nasce il progetto “Se Ami Tarquinia”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 dicembre 2023), 8 dicembre 2023 – Il“Se Ami” è nato da qualche tempo nell’ottica far parlare didal punto di vista di chi la vive e la ama. Un linguaggio e modalità di espressione differenti dal consueto, volti a far vedere a chiunquecon gli occhi di un tarquiniese. Spiega Fabio Gagni, ideatore del: “Volevo un ‘luogo virtuale’ che rendesse laempatica, passionale, unica che vede chi questa cittadina la ama davvero. Tutto si sviluppa attorno ad un canale instagram, al quale da pochissimo abbiamo aggiunto un blog che sta riscuotendo un ottimo successo e varie iniziative attualmente in cantiere. Vogliamo parlare di quanto sia entusiasmante la nostra cittadina, proponendo esperienze già fatte da noi, facilitando chi ...