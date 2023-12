Nardella | «Ottimo rapporto tra Comune e Fiorentina Giorno dopo giorno…»

Altre News in Rete:

Firenze: Calenda, 'molto soddisfatti, Funaro seria e competente'

Funaro è persona seria e competente e potrà continuare l'lavoro sin qui svolto da Dario". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda sulla scelta della candidata sindaca a Firenze.

Renzi: “A Firenze il Pd rinnega le primarie e si allea con la sinistra radicale” LA NAZIONE

Funaro candidata sindaca, Renzi: "A Firenze Pd rinnega le primarie" Corriere Toscano

VIDEO FV, Nardella: "Qua 10 anni indimenticabili. Stadio.."

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella, in occasione dell'accensione dell'albero di Natale in Piazza Duomo, ha parlato così in merito all'evento che si sta svolgendo in questi ...

NARDELLA, ACF e Comune a lavoro per strumento di collaborazione

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato stamani alla stampa presente per il 150esimo anniversario del mercato di Sant’Ambrogio. Queste le parole raccolte da FirenzeViola.it: ...