Napoli sprecone | Juventus cinica Gatti decide la partita

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La solitadellafinisce con il risultato di 1-0 contro ilall’Allianz Stadium di Torino. Federicola seconda vittoria consecutiva dei bianconeri, i partenopei sprecano di tutto. FORTUNA – Laresiste nel primo tempo, poi colpisce nel momento giusto nel secondo. Vittoria per 1-0 contro ilall’Allianz Stadium di Torino. La squadra di Massimiliano Allegri vede gli avversari sprecare di tutto nei 45 minuti iniziali. Kvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo a tu per tu con Wojcech Szczesny riescono a sbagliare, non fa lo stesso Federiconella ripresa. Al 51? Andrea Cambiaso crossa di sinistro a rientrare, il difensore centrale segna di testa sovrastando Amir Rrahmani. Il...