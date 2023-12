Napoli | Di Lorenzo smentisce Il Mattino

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 8 dicembre 2023) DiarruolabileDiil quotidiano il” giornale di,che aveva dichiarato la sua indisponibilità per partita che si disputerà alle ore 20.45 a Torino arbitro Orsato .Per il resto ilschiera la consueta formazione ,ancora senza Mario Rui ,non ancora pronto per il rientro, anche se da due giorni si allena in gruppo con la squadra. Bisogna ricordare che per il.Questa partita rappresenta una delle ultime occasioni per poter difendere lo scudetto conquistato conquistato lo scorso campionato Le due squadre si affrontano tra poche ore anche per ribadire la propria supremazia in campo Nazionale Per la Juvents questa partita a prima Vista appare più facile anche perchè giocata in casa ...