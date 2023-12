Nadia Calviño è la nuova presidente Bei Ma Giorgetti non è contento e sosteneva Daniele Franco

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Alla fine, dopo mesi di negoziati, la ministra dell’Economia spagnola,, sarà la prossimadella Banca europea per gli investimenti (Bei). La spagnola è stata scelta oggi dai ministri dell’Economia e delle Finanze europei. Calvino è la prima donna a ricoprire questo incarico dalla fondazione della realtà, che risale al 1985. Succederà al tedesco Werner Hoyer. La nomina formale dovrebbe essere portata a termine entro la fine dell’anno. Il nostro ministro dell’Economia Giancarloha preso atto della nomina della collega spagnola, ma ha contestato la procedura che ha portato alla decisione. A precisarlo fonti del Mef, mentre è in corso l’Ecofin a Bruxelles. «Quando l’arbitro fischia è rigore», aggiungono, usando una metafora calcistica. L’Italia sostenenva la candidatura dell’ex ministro ...

Altre News in Rete:

Ue, Nadia Calvino eletta presidente Bei. Giorgetti contesta procedura

La vicepremier spagnola l'ha spuntata contro l'altra favorita Margrethe Vestager e anche contro l'italiano Daniele Franco, ex ministro dell'Economia del governo Draghi La vicepremier spagnolaCalvino sarà la presidente della Bei, la Banca europea per gli investimenti. Lo annuncia via social il ministro delle Finanze belga Vincent van Peteghem, spiegando che i ministri delle Finanze ...

Nadia Calvia: «Sto male, ma ora posso darmi pace. Suona in Paradiso e canta tra gli angeli, Davide» L'Unione Sarda.it