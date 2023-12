Morgan arriva in ritardo alla Prima della Scala | “Avevo degli impegni | c’era la finale di X Factor…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Un video di Repubblica ha “pizzicato” l’arrivo indi. Secondo il giornalista che ha intervistato il cantante ed ex giudice di X Factorfine del Don Carlo,to in tempo giusto per l’ultimo atto. “Se sono riuscito a vedere l’opera? No, ultimoil corvo – ha rispostoai giornalisti –ladi X”. Il cantante e musicista ha detto di non aver assistitodello show, ma di aver seguito “dai commenti su Instagram perché ho aperto uno spazio per commentare la ...