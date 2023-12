Monza-Inter | Campionato Primavera 1 | l’arbitro della partita

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 dicembre 2023)sarà la tredicesima giornata del1. La squadra di Cristian Chivu parte dal primo posto in cerca di conferme in questo weekend. L’AIA ha ufficializzato la designazione arbitrale del match. ARBITRO(sabato 9 dicembre ore 11) Arbitro: Matteo Canci (Carrara). Assistenti arbitrali: Simone Piazzini (Prato), Filippo Pignatelli (Viareggio).-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati