Monza-Genoa domenica 10 dicembre 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ilnell’anticipo del venerdì aveva sognato di strappare il terzo risultato utile consecutivo contro la Juve e ci stava riuscendo grazie al colpo di biliardo di Carboni, giocatore di proprietà dell’Inter, nel tempo di recupero. Invece Gatti un minuto dopo ha segnato il 2-1 per i bianconeri e i brianzoli hanno allungato a tre InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre News in Rete:

Monza - Genoa, i club Acg organizzano 14 pulmann

Genova. L' Associazione club genoani comunica quali sono i club affiliati che organizzano pullman per: Oregina 1; Figgi Do Zena 2; Supporters Academy dei Figgi do Zena 1; Amt 1; 1893 1; 7 Settembre 1; Grifone Inside insieme a Pedegoli e Priaruggia 1; Croce D'oro Sampierdarena 1; Pra' 1; ...

Tuttosport - Idea nuova per la porta: piace Di Gregorio del Monza

Michele Di Gregorio è uno dei pezzi pregiati del Monza di Raffaele Palladino.Il numero 16 biancorosso ha di fatto attirato l'attenzione di diversi club italiano e non solo.

Come vedere la quindicesima giornata di Serie A in TV e streaming

Scopri dove vedere la quindicesima giornata di Serie A 2023 - 2024 su DAZN o Sky. Ecco tutti gli orari delle partite ...