Monteriggioni | evade dai domiciliari | tenta un furto e nella fuga si nasconde nella caserma dei carabinieri

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Pubblicato il 8 Dicembre, 2023notte del 18 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi hanno effettuato l’arresto di un individuo che, in violazione delle disposizioni riguardanti l’obbligo di dimora e di presentazione a cui era già sottoposto, ha varcato la soglia di un’abitazione acon l’apparente proposito di commettere un. Questo episodio si è verificato intorno alle 2 della scorsa domenica. L’uomo, di nazionalità straniera, si è diretto presso la residenza di conoscenti a. Avendo conoscenza del luogo in cui erano conservate le chiavi dell’appartamento, le ha sottratte e vi è entrato mentre gli occupanti, inconsapevoli, erano in stato di riposo. Risvegliati dai rumori, gli inquilini hanno colto di sorpresa l’individuo e, con notevole apprensione, ...