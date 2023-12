Mondo | Europa | tressette col morto

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Chi avesse l’ardire o il piacere di leggere i quotidiani di questi giorni (o ascoltare le cronache della tv) potrebbe accorgersi della distanza siderale che c’è tra le notizie di carattere internazionale e quelle domestiche, includendo tra queste quelle che riguardano l’inebriante vita dell’Unione europea. Ancora di più se stringiamo il campo d’osservazione all’Italia. Il, dunque, è alle prese con la più singolare delle guerre mondiali fin qui conosciute – combattuta a pezzi, secondo un’efficace espressione di Papa Francesco – con due fronti particolarmente caldi come l’israelo-palestinese e il russo-ucraino, un farsi e disfarsi di alleanze strategiche, un concitato accaparramento di materiali rari e metalli preziosi, una spasmodica ricerca di nuovi dominii. A Gaza, dopo la furiosa e crudele aggressione agli ebrei del 7 ottobre, Hamas trattiene in condizioni di ...

