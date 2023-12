Mini schiacciata sotto la roulotte | donna muore sul colpo Cinque feriti | tra cui due bambini

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Tragedia nel giorno dell’Immacolata: un tragico incidente stradale si è verificato oggi, 8 dicembre, sulla via della montagna dove, fin dalla mattina, migliaia di auto erano in viaggio verso il Cadore, visto il ponte festivo.Legg anche: Atroce incidente in autostrada: camion si ribalta, tutto bloccato. Code di chilometriLeggi anche: Gravissimo incidente, autobus precipita in burrone: è una carneficina La tragica dinamica dell’incidente Intorno alle 10,30 sulla statale 51 di Alemagna all’altezza della curva “del Capriolo”, in comune di Vodo di Cadore, uno schianto è costato la vita ad una. Il bilancio conta, oltre al decesso, anche, tra cui due. Lo schianto è avvenuto al km 86+600, il traffico ha subito un blocco durato quasi due ore: ora è ripartito con senso unico alternato. La ...

Altre News in Rete:

Al "PalaTiziano" la Luiss Roma si impone sulla Novipiù: 78 - 74 il finale

Ladi Cucci, piuttosto ignorato dalla difesa rossoblu, convince lo staff tecnico di ... Si va all'ultimo- riposo sul 61 - 59 per i romani. L'ultimo quarto inizia con il canestro più ...

Incidente in Cadore, sulla Statale 51 Alemagna. Mini schiacciata sotto la roulotte: donna muore sul colpo. Cin ilgazzettino.it

Suicida a 25 anni il giorno della laurea, «problemi con la discussione della tesi». Il rettore dell'Università leggo.it

Mini schiacciata sotto la roulotte a Cadore: donna muore sul colpo. Cinque feriti, tra cui due bambini

VODO DI CADORE (BELLUNO) - Un nuovo incidente stradale mortale si è verificato oggi, 8 dicembre, stavolta sulla via per la montagna dove, fin dalla mattina, migliaia di auto erano in ...

Mini schiacciata da un camper: donna muore sul colpo. Frontale choc: feriti mamma, papà e due bambini

Un nuovo incidente stradale mortale si è verificato oggi, 8 dicembre, stavolta sulla via per la montagna dove, fin dalla mattina, migliaia di auto erano in viaggio verso il Cadore, ...