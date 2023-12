Milano | Cityscoot interrompe il servizio e per le strade della città restano 750 scooter elettrici abbandonati

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Quaranta dipendenti senza lavoro e 750 motoriniper strada. È questo tutto ciò che rimane adopo che l’azienda disharingha interrotto il proprioa partire dal 30 novembre scorso. «Nonostante i nostri numerosi sforzi per restare aperti, le nostre energie non sono bastate. Abbiamo un solo obiettivo: tornare», ha fatto sapere l’azienda ai propri dipendenti. Tutta colpa delle difficili acque economiche in cui naviga la casa madre francese Prospheres, che ha colto di sorpresa i dipendenti del distaccamento italiano dell’azienda. Da più di una settimana, i motorinidie Torino sono inutilizzabili, ma si trovano ancora in giro per la ...