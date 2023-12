Milan | rinnovo Maignan | Di Gregorio potrebbe essere il sostituto del francese

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ilpensa aldi: piace Di. Questa è l’indiscrezione pubblicata da Tuttosport, secondo cui i rossoneri avrebbero già cominciato a guardarsi attorno alla ricerca di undel portiere. L’ex Lille è infatti finito nel mirino di tante grandi squadre europee, dal Bayern Monaco al Manchester United, e i discorsi per ilper il momento non sembrano avanzare. Per questo ilstarebbe osservando con attenzione Michele Di, portiere del Monza che in questa stagione sta convincendo tutti. Sulle sue tracce però ci sarebbe anche il Newcastle. Dopo l’addio di Donnarummaè riuscito a coprire il vuoto lasciato dal portiere italiano senza troppi problemi. Al ...