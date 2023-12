Milan | Pioli | «Vogliamo qualcosa di più di un posto in Champions»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Le parole di Stefano, allenatore del, in vista della sfida di Serie A contro l’Atalanta. I dettagli Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-. PAROLE – «Mancano ancora troppe partite per fare delle classifiche definitive, ma è chiaro che non possa mancare la continuità dei risultati ed è quello che stiamo cercando, è il nostro grande obiettivo. Domani un’altra grande opportunità. Obiettivo minimo arrivare fra le prime quattro, ma noifaredi più». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS 24