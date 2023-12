Milan | per il mercato di gennaio è corsa a due in attacco

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il tesoretto, solo in parte, per ilpronto a investire neldiarriverà dalla cessione di Rade Krunic al Fenerbahce. “Arrivano i turchi” scrive questa mattina in edicola la Gazzetta dello Sport: per l’accordo tra i canarini di Istanbul e il centrocampista bosniaco è già tutto fatto, manca solo quello tra i due club. Chiusa la pratica Krunic, ildarà l’assalto all’attaccante. Due i nomi appuntati sul taccuino da Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani: David e Guirassy. L'articolo proviene da Daily