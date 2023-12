Milan | Kjaer lascia l’allenamento in anticipo | le ultime novità

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Niente da fare in casahatoin. Alla vigilia della partita contro l’Atalanta secondo quanto riportato da Sky Sport il difensore danese non è riuscito a terminare la sessione di allenamento con la squadra e che quindi non sarà convocato. Contro la squadra di Gian Piero Gasperini giocherà di nuovo titolare Theo Hernandez come difensore centrale, autore di un’ottima prestazione contro il Frosinone. Assenza confermata anche dallo stesso Pioli in conferenza stampa ha detto: «non ci sarà. Per Leao decideremo oggi, ha avuto dei picchi di intensità importanti». Se il difensore danese sarà di certo assente, quindi, non si può dire altrettanto dell’attaccante portoghese, ancora in dubbio. Indicazioni importanti arriveranno dall’ultima parte ...