Milan | Kjaer ancora fuori | non ci sarà contro l’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 dicembre 2023)problemi in difesa: il danese Simonnon recupera in tempo per la sfidaArrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda Simon. Il difensore delnon farà parte del gruppo dei rossoneri che domani sfideranno a Bergamo. A confermarlo è Sky Sport, che svela i motivi di questa scelta che pare ormai praticamente ufficiale. Il danese, infatti, ha lasciato il centro sportivo diello con l’allenamento in corso. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM