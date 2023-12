Altre News in Rete:

Donnarumma squalificato per due turni, ora rischia il posto nel Psg e in Nazionale: social scatenati

Uomo umile eai valori di una volta. E chi dice il contrario ha perfettamente ragione ". ... E Paul sulla stessa lunghezza d'onda: "Grande Gigio sei sulla buona strada lontano dale tra un ...

Milan, attento a De Ketelaere! Può essere davvero un pericolo Pianeta Milan

Mercato, Milan attento: dalla Germania danno il Bayern su Maignan Milanpress

L’Atalanta aspetta il Milan, Gasperini “Dobbiamo dare tutti di più”

1 minuto per la lettura BERGAMO (ITALPRESS) – “Anche il Milan ha avuto defezioni importanti, adesso sta recuperando un pò di giocatori. Non so quanti giocatori riuscirà a recuperare, ma ci sono questi ...

Toro attento, il Frosinone in casa è da Champions

Domenica 12:30 in Ciociaria andrà in scena la sfida tra Frosinone e Torino, volevole per la 15esima giornata di SerieA. L’ultimo confronto in campionato risale alla stagione 2018\2019, quell’anno i gr ...