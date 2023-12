Migranti | il Patto europeo a un passo dal fallimento Fonti Ue | “Negoziati saltati dopo un quarto d’ora | nessuno ha voluto mediare”

(Di venerdì 8 dicembre 2023) A Bruxelles i tempi sono sempre più stretti. Anzi, resta solo l’appuntamento del 18 dicembre per trovare l’accordo sulmigrazione e asilo al centro del negoziato tra Consiglio, Commissione e Parlamento Ue. La riunione del 7 dicembre poteva essere la volta buona o almeno quella decisiva. “Non vedo grandi problemi al trilogo, i colegislatori non sono sulla stessa linea ma l’atmosfera è serena, sono fiduciosa che raggiungeremo un accordo”, aveva detto la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson al Consiglio Interni del 5 dicembre. Ma a quanto riferiscono al Fatto alcuni funzionari Ue, “le cose sono andate molto, molto male”. La strada verso l’approvazione delentro la fine della legislatura a primavera si fa sempre più in salita. Al centro del trilogo del 7 dicembre cinque file del. Si va dalla banca dati Eurodac ...

Altre News in Rete:

Riforma del Patto Ue, negoziato sospeso: servono altre consultazioni - Testo comune Italia - Francia - Spagna - Germania

Leggi Anche, Tajani: accordo con l'Albania possibile modello, non solo per l' Italia Leggi Anchedi stabilità, verso accordo Ue entro dicembre ma Roma pensa allo stop Francia: 'Sul ...

Migranti, il Patto europeo a un passo dal fallimento. Fonti Ue: “Negoziati saltati dopo un quarto… Il Fatto Quotidiano

Migranti, la denuncia delle Ong: “Con il nuovo Patto anche i bambini dai 6 anni in su rischiano la detenzione” la Repubblica

Spagna, costa meridionale: gettati in mare in una brutale azione di traffico di essere umani

Cádiz, 1 dicembre – Tragica vicenda nella crisi migratoria al confine meridionale dell’Europa: quattro persone migranti hanno perso la vita e altre tre sono state ricoverate in ospedale dopo essere st ...

Patto stabilita': Giorgetti, solo passo in direzione giusta ma accordo ancora non c'e' (RCO)

Patto stabilita': Giorgetti, solo passo in direzione giusta ma accordo ancora non c'e' (RCO) Flessibilita' deve essere permanente non transitoria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 08 dic - E ...