Miglior film internazionale 2023 | i rivali di Io capitano agli Oscar

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Da La zona d'interesse di Glazer ai nuovi lavori di Aki Kaurismäki e Win Wenders, passiamo in rassegna i principali titoli in lizza per l'come. Negli ultimi diciassette anni, l'Italia ha trovato posto soltanto in due occasioni nella cinquina per l'come, e in entrambi i casi grazie al regista napoletano Paolo Sorrentino, premiato con la statuetta nel 2014 per La grande bellezza e candidato una seconda volta l'anno scorso per l'autobiografico È stata la mano di Dio. A tentare l'impresa per gli Academy Award 2024 sarà invece il cineasta romano Matteo Garrone con Io(qui la nostra recensione), storia dell'odissea di due ragazzi senegalesi nel continente africano, ...