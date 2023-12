Meteo ponte Immacolata | weekend più stabile dopo il ciclone | ma c’è una sorpresa

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 8 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ildel giorno dell’sarà molto veloce, localmente intenso, ma rapido, secondo le previsionidi oggi 8 dicembre 2023. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, suggerisce di prestare attenzione ai venti molto forti sulla Liguria, ai nubifragi sparsi in Sardegna, alla neve in pianura tra Piemonte ed Emilia e ad altre piogge in veloce spostamento da Nord a Sud. Un menù ricco di maltempo oggi, ma per poche ore; nel, infatti, il tempo migliorerà quasi ovunque e torneranno anche temperature decisamente più miti, seppur con sorprese. Nel dettaglio la Festa dell’sarà condizionata dalla discesa dalla Francia di un veloce, con traiettoria Costa Azzurra-Corsica-Sardegna-Sicilia, in pratica ‘Una rotta del ...