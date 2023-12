Mes | Giorgetti | “Camera ne discute il 14 dicembre”

(Di venerdì 8 dicembre 2023) (Adnkronos) – La ratifica del trattato che riforma il Mes “è nelle mani” delladei Deputati, che nerà il 14. Lo dice il ministro dell’Economia Giancarlo, a Bruxelles a margine dell’Ecofin. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

La ratifica del trattato che riforma il"è nelle mani" della Camera dei Deputati, che ne discuterà il 14 dicembre. Lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo, a Bruxelles a margine dell'Ecofin.

Giorgetti, 'su Patto progressi, capito che c'è una guerra'

BRUXELLES, 08 DIC - "I progressi fatti testimoniano che c'è un riconoscimento del fatto che non siamo in una situazione normale, c'è una guerra in Europa. Riteniamo che le nuove regole fiscali devono ...