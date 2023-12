Mercato Milan – Guirassy obiettivo concreto | ma ci sono due ostacoli…

Altre News in Rete:

De Ketelaere, l'ufo che ritrova il Milan è "costato" il posto a Maldini

Una delusione utilizzata dai vertici delper cacciare Maldini, promuovendo Geoffrey Moncada e affidando compiti sportivi all'ad Giorgio Furlani. Ilsuccessivo, molto oneroso, non ha ...

Mercato Milan – Il Lipsia ha presentato un’offerta scritta ad Ouédraogo Pianeta Milan

Milan, non fartelo scappare: lo vendono per soli 10 milioni MilanLive.it

Milan, forfait per Leao: l'attaccante salta la sfida contro l'Atalanta

Brutte notizie per Stefano Pioli che non avrà a disposizione Rafael Leao per la gara di domani contro l'Atalanta al Gewiss Stadium. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW ...

Atalanta, Djimsiti ha svolto un buon allenamento: salgono le probabilità che possa esserci col Milan

Domani si gioca Atalanta-Milan: «il mercato Personalmente penso che le squadre si facciano a luglio. Tanti infortunati A lungo non ne abbiamo avuti» Gasperini in conferenza alla vigilia di ...