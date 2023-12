Mercato Milan – Dalla Turchia | “Ecco quanto offrirà il Fenerbahce per Krunic”

(Di venerdì 8 dicembre 2023)hanno rivelato la cifra che ilsarebbe disposto ad offrire per Rade, centrocampista del

Altre News in Rete:

Napoli e Milan, è battaglia per un portiere ma ci sono anche le inglesi - Top News

Uno degli uominipotrebbe diventare Michele Di Gregorio, il portiere del Monza si è ...attirato l'attenzione dei principali club italiani e su di lui si sono mossi in particolare Napoli e,...

Monza, brilla Di Gregorio: Milan e Napoli alla finestra Calciomercato.com

Milan, non fartelo scappare: lo vendono per soli 10 milioni

Occasionissima di mercato per il Milan e non soltanto. Il club lo vende per pochi milioni di euro, può muoversi anche a gennaio.

Ricci, rinnovo congelato. La Lazio non ci riproverà a gennaio, un altro club sì

Non si sblocca il rinnovo di Ricci, fermo alla scadenza del 2026, con un ingaggio di poco superiore al milione di euro. Al momento la situazione è congelata ed è probabile che siano ...