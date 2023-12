Mentana | «Russia e Hamas stanno vincendo le due guerre che hanno provocato» Fabbri | «Siamo davanti a uno spin-off della della competizione principale» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ci saranno tre elezioni cruciali nel 2024: a marzo in, a giugno in Europa, a novembre negli Stati Uniti. «Sono in molti a ritenere che quest’ultimo appuntamento, classicamente nel primo martedì di novembre, ogni quattro anni, in questo caso sia un chiodo a cui si appende tutta la scena internazionale», spiega Enrico, direttore del TgLa7, durante la manifestazione Più libri più liberi, in corso oggi a Roma. «Non ci sarebbe stata la guerra in Ucraina e non ci sarebbe questa guerra (Israele-ndr) se non ci fosse la fibrillazione, l’incertezza che si irradia dall’inquilinoCasa Bianca fino a tutto il sistema diplomatico, militare e occidentale, che a Washington fa riferimento», ha precisato il direttore. «Chiaro è che quello che vediamo – ha aggiunto– è ...