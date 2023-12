Medjugorje Messaggio per oggi | la preghiera compie miracoli

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La Madonna anel suoscelto per, ci esorta a credere nella potenza della. Non siamo coscienti di ciò che puòre: cose davvero inimmaginabili, ma tutto si gioca sulla fiducia che riponiamo davvero in Lui e sulla nostra relazione. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un L'articolo proviene da La Luce di Maria.