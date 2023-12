Mbappé-Real Madrid | spunta una deadline

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Secondo AS, all'inizio del 2024 ilcomunicherà alla madre di Kylianche lei e il figlio avranno fino al...

Altre News in Rete:

The talented Mr. Griezmann

... risiede in Spagna dal 2009, quando, all'età di 13 anni, iniziò a giocare per laSociedad. Tra ... Kylian, né il capocannoniere, Olivier Giroud, bensì un marginale attaccante trasformato in ...