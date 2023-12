Mazzarri | «ho lavorato sugli errori commessi | concedere meno occasioni»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Waltera Dazn prima di Juventus-Napoli Hasull’aspetto mentale? «Più che altro ho, per non farli più,e continuare a fare il nostro calcio».: «È chiaro, ho scelto la formazione con gli undici che considero i più adatti a cominciare dal primo minuto. Poi vediamo a partita in corso. Abbiamo quattro cambi per farli più presto e poi l’ultimo per non rimanere in dieci. «Ho guardato tutte le partite del Napoli l’anno corso, non solo le sfide con la Juventus, ma ogni anno è una storia diversa, ci sono interpretazioni diverse». Raspadori sempre a Dazn: «La continuità passa dal lavoro di tutti i giorni, i risultati passano dal lavoro ...