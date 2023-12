Mazzarri chiamato a dare un’anima a questo Napoli | vi siete scordati quel 3-2 del 2009 con la Juve?

(Di venerdì 8 dicembre 2023)rivisita il memorabile 3-2 contro lantus del, con un gol di Hamsik, con l’obiettivo di infondere nuova vita aldi oggi. Walter, allenatore di San Vincenzo, alle prese con i ricordi in vista della sfida della 15esima giornata di Serie A trantus e, in programma questa sera all’Allianz Stadium di Torino alle ore 20.45. Nella mente disi accendememorabile scontro dellantus del. Il tecnico si immerge nei ricordi dila partita decisiva, nella quale iltrionfò 3-2, segnando un gol chiave grazie a Marek Hamsik. Oggi,si trova di fronte alla sfida di donare ...

