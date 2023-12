Mauri | «Barella e Frattesi? Uno migliore dell’altro per alcuni aspetti»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il centrocampo dell’Inter è chiaramente uno dei più completi d’Europa. L’ex giocatoreha fatto un paragone importante tra due protagonisti, come, a TV Play. CARRIERA – Stefanoha analizzato le capacità di Nicolòe Davide. Dei due centrocampisti dell’Inter, l’ex capitano della Lazio ha sottolineato importanti caratteristiche: «è più bravo nell’inserimento, a ogni azione lo vedi entrare in area avversaria.lo vedo più completo nel fraseggio, effettua meno inserimenti verso la porta, ma lo trovi quasi sempre al posto giusto. Hanno un età molto giovane entrambi, quindi grandi potenzialità per tutti e due. Solitamente gli anni migliori un calciatore li vive dai 26 ai 30 anni. ...