Martina Corgnati | chi il marito Ugo Volli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nata il 6 ottobre 1963,ha 59 anni ed è un’importante storica e critica d’arte, nota ai più anche come la figlia di Milva, celebre cantante e attrice italiana anni Settanta scomparsa il 24 aprile 2021. Suo padre era un famoso produttore discografico e regista Maurizio. Laureata in Lettere Moderne e in Storia all’Università Statale di Milano, è una professoressa universitaria di Storia dell’Arte Contemporanea e Fenomenologia delle Arti all’Accademia di Belle Arti di Palermo. Nel corso della sua carriera ha scritto molte monografie su artisti contemporanei come Longobardi e Pinot Gallizio, e si è spesso occupata di arte medievale.è apparsa spesso sul piccolo schermo per parlare di sua madre e della sua carriera musicale. Nel 2018 è apparsa al Festival di Sanremo, ritirando al posto ...