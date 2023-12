Marine Le Pen va a processo | Appropriazione indebita di fondi europei

Altre News in Rete:

Marine Le Pen rinviata a giudizio per appropriazione indebita dei fondi dell'Europarlamento

Rinvio a giudizio per la leader di estrema destraLe, il suo partito Rassemblement National e altre 26 persone che dovranno comparire davanti al tribunale penale di Parigi per rispondere delle accuse di appropriazione indebita di fondi ...

Due giudici istruttori finanziari hanno ordinato oggi il rinvio a giudizio di Marine Le Pen, del suo partito e di altre 26 persone nell'ambito di un'inchiesta sullo storno di fondi pubblici europei tr ...

«Purtroppo questa decisione non è una sorpresa», ha reagito l'avvocato della Le Pen, Rodolphe Bosselut, in un comunicato. Intanto, il Rassemblement National (Rn) ha dichiarato che Marine Le Pen non ha ...