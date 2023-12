(Di venerdì 8 dicembre 2023) (Adnkronos) – La leader del Rassemblement National (Rn)Le Pen è statainsieme ad altre 26 persone accusate di “appropriazione indebita dipubblici” europei. Lo hanno deciso oggi i due giudici inquirenti che si occupano del caso, come riporta l’emittente Bfmtv citando proprie fonti della Procura di Parigi a condizione di anonimato. Oltre all’ex candidata all’Eliseo, tra i rinviati aci sono anche suo padre Jean-Marie Le Pen, l’ex tesoriere del partito Wallerand de Saint-Just, il sindaco di Perpignan Louis Aliot e l’ex numero 2 del partito Bruno Gollnisch. Ilè previsto tra ottobre e novembre 2024.Le Pen è sospettata di aver ”organizzato un sistema fraudolento e organizzato di appropriazione indebita di ...

Altre News in Rete:

Marine Le Pen rinviata a giudizio, processo per truffa su fondi Ue

La leader del Rassemblement National (Rn) è stata rinviata a giudizio insieme ad altre 26 persone La leader del Rassemblement National (Rn)Leè stata rinviata a giudizio insieme ad altre 26 persone accusate di "appropriazione indebita di fondi pubblici" europei. Lo hanno deciso oggi i due giudici inquirenti che si occupano del ...

Marine Le Pen rinviata a giudizio per appropriazione indebita dei fondi dell’Europarlamento la Repubblica

Marine Le Pen sarà processata per truffa su fondi Ue Adnkronos

Tra il 2004 e il 2016 Marine Le Pen rinviata a giudizio per lo storno di fondi europei

«Purtroppo questa decisione non è una sorpresa», ha reagito l'avvocato della Le Pen, Rodolphe Bosselut, in un comunicato. Intanto, il Rassemblement National (Rn) ha dichiarato che Marine Le Pen non ha ...

Marine Le Pen processata per truffa su fondi Ue

Marine Le Pen rinviata a giudizio per appropriazione indebita di fondi pubblici europei La leader del Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, è stata rinviata a giudizio insieme ad altre 26 person ...