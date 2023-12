Maria che non smette di essere madre nemmeno dentro le scelte del figlio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) “Ecco la serva del Signore avvenga di me secondo la tua parola…”. Chissà sequando ha risposto con queste parole all’angelo che gli annunciava che sarebbe diventata la mamma di Gesù, ladi Dio, sapeva cosa avrebbe comportato questa sua disponibilità: avvenga di me secondo la tua parola… Anzi, di certo non lo sapeva. Funziona così, la vita accade perché c’è un credito di fiducia e non perché tu sottoscrivi un contatto con tanto di garanzie e penali qualora questo non fosse rispettato. “ Avvenga di me secondo la tua parola”… Ci penso molto ritornando a questa immagine di Arcabas che sono andato a ripescare assieme alle tante immagini che in questo nostro tempo di avvento stiamo riscoprendo. È per questo che oggi nella festa dell’Immacolata ripesco questo bellissimo dipinto che ho sempre tanto amato e tenuto negli occhi e nel cuore pensando al ...