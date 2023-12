Maresca ammette di non essere contento del miglior giocatore del Leicester City

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Enzodovrebbeche ilsia in testa alla classifica, ma l’allenatore italiano continua a cercare diare i suoi giocatori in vista della seconda metà della stagione. Nonostante sia uno deii giocatori dei Foxes in questa stagione,ha sfidato Kiernan Dewsbury-Hall a creare ancora più gol poiché l’allenatore del“non è” degli assist del suo centrocampista. Finora il Dewsbury-Hall ha assistito a sette gol in campionato in questa stagione, che solo il terzino sinistro dell’Ipswich Leif Davis e il trequartista del Norwich Gabriel Sara possono superare.ha ...