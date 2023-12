Manovra | no tagli pensioni di vecchiaia | restano per anticipate

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 8 dicembre 2023) (Adnkronos) – Non ci sarannoalledidi medici, operatori sanitari, dipendenti degli enti locali, ufficiali giudiziari e insegnanti, mentre – ad esclusione del settore della sanità – vengono confermati ia quellecosì come previsto nel ddl bilancio. Nel settore della sanità, invece, la decurtazione diminuirà man mano che si ritarderà l'anticipo del pensionamento. Lo prevede un emendamento del governo allache verrà depositato in commissione Bilancio del Senato. Inoltre, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché gli infermieri potranno presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno ...