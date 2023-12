Manfredi convertito come Veltroni | «juventino? Sono tifoso del Napoli anch’io E da oggi ancora di più»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 dicembre 2023) “La parabola sportiva ricorda un po’ quella di Walter Vetroni quand’era sindaco di Roma che daconvinto diventò quasi romanista —è rimasto — per passione e per trasporto, oltre a diventare grande amico di Francesco Totti che ne sostenne fortemente l’azione amministrativa. Tempi diversi, città diverse, squadre diverse. Stessa estrazione politica”. Scrive così il Corriere del Mezzogiorno per introdurre l’argomento stadio ae riportando alcune parole del sindacoin occasione della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria all’ex tecnico del, Luciano Spalletti “Anche Gaetano, sindaco di, sembra aver avviato, se non del tutto «completato», il processo di «conversione» della sua passione calcistica: ...