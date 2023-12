Malolattica | e non solo | for dummies

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Partiamo dalle basi: la famosaaltro non è che una sorta di disacidificazione naturale. Ma se partiamo veramente dalle basi, prima sarebbe meglio sapere quali acidi sono presenti nel vino e che ruolo svolgono a livello organolettico. Quindi, nel vino sono presenti principalmente i seguenti tipi di acido: acido tartarico, acido malico, un po’ di acido citrico (presente naturalmente) e in piccole quantità una serie di altri acidi organici presenti nell’uva o che si formano durante la fermentazione alcolica. L’acidità nei vini viene espressa in Italia – ebbene si ci sono diversi modi per esprimerla – in grammi di acido per litro di vino. La somma degli acidi presenti nel vino viene detta “acidità totale” e comprende tutti gli acidi presenti. La quantità di acidi presenti negli acini, nel mosto e di conseguenza nel vino, diminuisce man mano che ci si avvicina ...