“Mai si parlerà di gender a scuola” | Suor Monia Alfieri chiarisce il progetto “Educazione alle relazioni”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) “Non sidi teorie”.rassicura: “Sono onorata di essere stata scelta dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, quale garante, assieme a Paola Concia e Paola Zerman per ilriguardante l’. Si tratta di un tema troppo importante per essere trattato in un’ottica divisiva o di parte”. Il ministro dell’Istruzione e del Merito in commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio ha annunciato di aver affidato il coordinamento del“Educare” ad Anna Paola Concia, ex deputata dem, femminista, attivista per i diritti Lbgtqi; da sette anni responsabile di Didacta Italia, lo spin off ...