Magic the Gathering Le Caverne Perdute di Ixalan | la classifica dei nuovi mazzi Commander

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La release diLedisegue quella di Mondi Altrove dedicata al Doctor Who, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo. Prevede, oltre ai pacchetti Draft, Booster Pack e “normali” anche quattrodeck da 100 carte: quattro bellissimi! Il formato comunitario che coinvolge da due a quattro player in un tutti contro tutti è ormai stato istituzionalizzato, ed è entrato nell’immaginario della quasi totalità dei giocatori diThe. Noi abbiamo ricevuto da Wizards of the Coast uno dei grimori per testarlo e divertirci, il piratesco gruppetto con comandante la preziosa Admiral Brass, Unsinkable. Presi dall’euforia per i pirati che ci hanno invaso dopo l’unpack della confezione, ...