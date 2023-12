Lutto nel calcio | è morto Luigi Milan | uno dei ‘Leoni di Ibrox’

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023)nel mondo del. Quest’oggi a Firenze, all’antivigilia del suo ottantaseiesimo compleanno, èl’ex calciatore,, uno deidientrati nella memoria dei tifosi della Fiorentina. Nato il 10 dicembre 1937 a Mirano in provincia di Venezia,inizia a giocare anella squadra lagunare dove trascorre tre stagioni, per poi vestire le maglie di Udinese, Fiorentina, Catania ed Atalanta.chiude poi la carriera tra Pontedera e Rovigo. Vinse una Coppa Italia con la Fiorentina nella stagione 1960-61 e fu decisivo per il successo della squadra viola nella Coppa delle Coppe 1960-1961, prima edizione nel torneo, mettendo a segno le due reti con cui i toscani si sono aggiudicati ...