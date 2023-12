L’uscita dalla Via della Seta vista dai media cinesi | “Mossa senza sostanza per compiacere gli Usa” E sui social si pensa al boicottaggio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) “L’Italia ha scelto il presente, sacrificando il futuro. Seguire gli Stati Uniti non porterà a nulla di buono”. Apre così uno dei tanti articoli comparsi sul web in lingua cinese all’indomani dell’ufficializzazione deldell’ItaliaVia. Una formula che evidenzia come il basso profilo adottato dall’esecutivo di Giorgia Meloni per sottrarsi al Memorandum of Understanding firmato nel 2019 dal primo governo Conte non ha impedito aidi contestare l’abbandono del progetto infrastrutturale, commerciale e culturale lanciato dieci anni fa dal presidente Xi Jinping. “Italiana succube di Washington” – “Quello che l’Italia non vuole, la Cina è pronta a dare a qualcun altro” scrive il canale di informazione online Overseas Talk. “Chi si nasconde dietro questa ...