L’uscita dalla Via della Seta non è un dramma Scrive l’amb Castellaneta

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Bisogna dire la verità: la scelta del governo italiano di fare uscire il nostro PaeseNuova Viacinese non ha colto di sorpresa nessuno, tantomeno Pechino. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, aveva preso questa decisione ormai da diverso tempo e c’è da scommettere che l’avesse già comunicata (seppure informalmente) al primo ministro cinese Li Qiang durante il summit G20 di alcuni mesi fa. Si trattava solo di trovare tempi e modi opportuni per notificare ufficialmente alla Cina la nostra volontà di non rinnovare il memorandum d’intesa tra Roma e Pechino che è in scadenza a marzo 2024, cinque anni dopo la firma che era avvenuta durante la visita del leader cinese Xi Jinping nella capitale. L’adesione dell’Italia alla Belt and Road Initiative fu una scelta decisamente azzardata da parte del governo Conte I: non ...