Lungo il fronte antico della Cisgiordania | terra di violenza senza regole

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nel campo profughi di Jenin, “capitale dei martiri” per i palestinesi, “vespaio” per gli israeliani, Farah dice che "l'Olp ci ha traditi, è un fantoccio dell’esercito di Israele, ormai sono la stessa cosa". Suo nipote, 5 anni, cresce nel mito del martirio, dopo aver perso il fratello ventenne per un raid dell'Idf. A sud di Hebron le violenze incontrollate dei coloni: la storia di Abu esua famiglia, in fuga per mettersi in salvo