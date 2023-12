L' ultimo giapponese

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) In Italia è pieno di eroi che si fiondano in luoghi ostili dove nessun altro soldato osa muovere battaglia. Uno è comparso al Teatro alla Scala ieri sera, con un balzo felino ha sorpreso qualche centinaio di camerati che sorridenti in platea s'illudevano di farla franca e dalla postazione più impervia, il loggione, ha lanciato l'urlo di battaglia: “Viva l'Italia antifascista”. Travolti dalla commozione, i cronisti delle redazioni clandestine di Repubblica e Corriere della Sera hanno dettato agli anziani dimafonisti pezzi con il pathos del momento storico, i tipografi con il piombo in mano dopo aver informato il comitato di fabbrica hanno acceso la gloriosa rotativa partigiana. Dalla montagna, dove la Resistenza ha organizzato la controffensiva, è giunta trafelata una giovane staffetta con una lettera che comunica la promozione dell'intrepido. Scorrono i titoli di coda del 2023, alla ...