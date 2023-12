Luca Nardi approda alla Galimberti Tennis Academy

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La più bella speranza delitaliano,, ha scelto laper compiere quel definitivo salto di qualità, che è sicuramente nelle sue corde. Il classe 2003 di Pesaro, attuale n.118 del ranking Atp e tra i migliori prospetti mondiali della sua età (reduce fra l’altro dalle Next Gen Atp Finals di Jeddah), si allena infatti da qualche giorno sui campi del Queen’s Club di Cattolica, dove coach Giorgioha costruito attorno a lui un team di specialisti per portare in alto questo giocatore tanto talentuoso quanto fin qui discontinuo. Proprio nell’accogliente cornice del club cattolichino si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di questo ingresso di notevole qualità e di grandi prospettive. Giorgio ...