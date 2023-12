“Lost Potential” è il nuovo singolo di Febe

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Da venerdì 8 dicembre 2023 è in rotazione radiofonica “” ildidistribuito da Joseba Publishing già disponibile sulle piattaforme digitali dal 1° dicembre, che anticipa l’uscita dell’ep. “” è un brano dal sapore molto meno malinconico rispetto alle precedenti canzoni, sia nella melodia che nell’arrangiamento, suscitando il desiderio di ballare. Tuttavia, nel testo si nasconde una tematica tutt’altro che allegra: la scarsa autostima, la sensazione di non essere mai abbastanza per essere presi sul serio e il rischio di arrivare al burnout nel tentativo continuo di dimostrarlo. Spiega l’artista a proposito del brano: “– il mio terzo- vi farà ballare ...